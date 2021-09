Fabio Musso nuovo coordinatore di Legacoop Liguria a Savona e Imperia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Musso

ImperiaNews.it

Saggi sulla classe politica - 2020 È, 49enne, responsabile del personale nella cooperativa Coedis, il nuovo coordinatore di Legacoop Liguria a Savona e Imperia. Attivo nel mondo della ...Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!ConduceTarantino, affiancato dai nostri Maurizio Russo e Giorgio. Ospite della ...Partita emozionante tra Inter e Atalanta, pareggio giusto ed entrambe con rammarico. Per Dimarco e Piccoli niente appuntamento con il fato ...La moviola di Inter-Atalanta 2-2, partita arbitrata da Fabio Maresca: questa l'analisi e la valutazione degli episodi discussi.