F1, Lewis Hamilton: “È abbastanza incredibile che non abbia mai guidato per la Ferrari” (Di martedì 28 settembre 2021) Lewis Hamilton esprime ai microfoni di Sky Sport la propria gioia dopo aver vinto per la 100^ volta nella massima formula. Il sette volte campione del mondo ha conquistato il Gran Premio di Russia di due giorni fa, quindicesimo atto della stagione. Il successo gli ha permesso di diventare il nuovo leader della classifica generale con 2 punti sull’olandese Max Verstappen. Il britannico ha dichiarato: “Ogni anno faccio una lista di cose che voglio ottenere. Al momento ne ho ottenuta solo una. Alcune cose finiscono nel prossimo anno, ma il sogno è più o meno sempre per tutte le stagioni. Viviamo in un mondo dove molte persone sono all’oscuro di ciò che accade, mentre altre pensano che se qualcosa non ti riguarda, non devi fare nulla. È pazzesco sentire certe notizie che circolano come la limitazione dei diritti delle donne sull’aborto negli Stati ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)esprime ai microfoni di Sky Sport la propria gioia dopo aver vinto per la 100^ volta nella massima formula. Il sette volte campione del mondo ha conquistato il Gran Premio di Russia di due giorni fa, quindicesimo atto della stagione. Il successo gli ha permesso di diventare il nuovo leader della classifica generale con 2 punti sull’olandese Max Verstappen. Il britannico ha dichiarato: “Ogni anno faccio una lista di cose che voglio ottenere. Al momento ne ho ottenuta solo una. Alcune cose finiscono nel prossimo anno, ma il sogno è più o meno sempre per tutte le stagioni. Viviamo in un mondo dove molte persone sono all’oscuro di ciò che accade, mentre altre pensano che se qualcosa non ti riguarda, non devi fare nulla. È pazzesco sentire certe notizie che circolano come la limitazione dei diritti delle donne sull’aborto negli Stati ...

Advertising

SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON LEGGENDA, 100 VITTORIE ?? INCREDIBILE rimonta di Max, podio Ferrari I RISULTATI ?… - Eurosport_IT : Vi piacerebbe? ?????? ?? - F1inGenerale_ : F1 | Lewis Hamilton sulla Ferrari: “Non c’è mai stata l’occasione e non so perché” - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: Vi piacerebbe? ?????? ?? - motorboxcom : Si sono accarezzati, annusati, sfiorati per anni. Poi Lewis #Hamilton e la #Ferrari #F1 hanno legittimamente imbocc… -