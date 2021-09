Expo 2030 | il Premier Draghi candida ufficialmente Roma

(Di martedì 28 settembre 2021)prossima città ad ospitare l'esposizione universale del? Presto per dirlo, ma di sicuro la capitale verrà proposta per ospitare questa grande kermesse importantissima a livello mondiale. Ad annunciare l'intenzione del governo arecapitale come prossima città ospitante dell'è stato ilMariotramite una lettera inviata aiti a Sindaco della città. Ad annunciare latura ilMario"Ospitare l'significherebbe ripartenza per tutta l'Italia, con nuove e notevoli opportunità di lavoro e di rilancio economico" - ha scritto ...

AGI - Ad un mese dalla chiusura delle candidature, prevista per il 29 ottobre, il premier Mario Draghi lancia la corsa di Roma per ospitare l'Expo 2030. Dopo l'edizione del 2015 a Milano, l'Italia ritenta la carta dell'esposizione universale, stavolta nella Capitale. Due, al momento, le concorrenti: Mosca per la Russia e Busan per la Corea ...RAGGI: DAJE, IN PROSSIMI GIORNI PRESENTERÒ PROGETTO ' Daje! Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l'Expo del 2030. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali , un evento in grado ...Expo 2030, Roma candidata da Draghi: esultano Raggi e Di Maio dopo la comunicazione del Presidente del Consiglio ...