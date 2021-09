Expo 2030, il Governo candida Roma 5 anni dopo il no di Raggi alle Olimpiadi (Di martedì 28 settembre 2021) Il Governo candiderà Roma a ospitare l’Esposizione Universale (l’Expo) del 2030. Lo ha reso noto lo stesso premier Draghi in una lettera ai candidati a sindaco di Roma Capitale. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città“, ha scritto il Presidente Draghi nella sua missiva, ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale“. Expo, l’entusiasmo della sindaca Raggi “Daje!!! Roma è ufficialmente candidata a ospitare l’Expo del 2030 – ha esultato con un post su Facebook la sindaca uscente, e ricandidata, Virginia Raggi – Si tratta di uno dei più importanti eventi ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) Ilcandideràa ospitare l’Esposizione Universale (l’) del. Lo ha reso noto lo stesso premier Draghi in una lettera aiti a sindaco diCapitale. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città“, ha scritto il Presidente Draghi nella sua missiva, ringraziando iti “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale“., l’entusiasmo della sindaca“Daje!!!è ufficialmenteta a ospitare l’del– ha esultato con un post su Facebook la sindaca uscente, e rita, Virginia– Si tratta di uno dei più importanti eventi ...

