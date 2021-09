Expo 2030 | ecco come Draghi riunisce anche i candidati sindaco di Roma

Advertising

virginiaraggi : Daje! Roma è ufficialmente candidata a ospitare l'Expo 2030. A Roma si può fare tutto e meglio. Dobbiamo battere le… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Il governo candiderà Roma per Expo 2030. Il premier invia una lettera ai candidati alle amministrative nel… - RaiNews : Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Espo… - marino29b : RT @virginiaraggi: Daje! Roma è ufficialmente candidata a ospitare l'Expo 2030. A Roma si può fare tutto e meglio. Dobbiamo battere le cand… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Expo 2030

... però abbiamo grandi sfide davanti, per farla correre, abbiamo i fondi del Pnrr, abbiamo la candidatura ad, abbiamo il Giubileo 2025. Abbiamo fatto un lavoro di ricostruzione e riavvio ......2020 Dubai e il G20 a presidenza italiana, e eventi dall' importante valenza nazionale come l'...aderito al Coordinamento 'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Molise " Molise Agenda', ...Draghi ha candidato ufficialmente Roma ad ospitare l'Expo 2030 - Esultano la sindaca uscente e i candidati al Campidoglio - Il Premier: "Opportunità di lavoro e di rilancio economico" ...CAMPOBASSO – “Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile del Molise – Molise Agenda 2030” E’ l’evento che si terrà il prossimo 11 ottobre 2021 a Campobasso nella Sala della Costituzione in Via Milano, all ...