Expo 2030, Draghi firma la candidatura di Roma: "Grande opportunità". La Raggi esorta: "Daje Roma!!!" (Di martedì 28 settembre 2021) Inutile stare a rivangare ancora l'occasione persa dalla Capitale in merito alle Olimpiadi che, in quel momento – con una città totalmente allo sbando – la sindaca oggi preferì non candidare. Ora per si ripresenta un'occasione ghiotta ed irrinunciabile: l'Esposizione Universale del 2030. Così, presa carta e penna, il premier Draghi ha annunciato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitarla. Come riferito da Palazzo Chigi, nel presentare la candidatura il capo del governo ha affermato che "Si tratta senz'altro di una Grande opportunità per lo sviluppo della città". Inoltre il premier ho anche colto l'opportunità per ringraziare i candidati "per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale".

virginiaraggi : Daje! Roma è ufficialmente candidata a ospitare l'Expo 2030. A Roma si può fare tutto e meglio. Dobbiamo battere le… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Il governo candiderà Roma per Expo 2030. Il premier invia una lettera ai candidati alle amministrative nel… - RaiNews : Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Espo… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: 'Daje!!! Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l'Expo del 2030. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazi… - sabribri1977 : RT @Sovra_Knight: Dai che se iniziamo a mangiare insetti, vivere in case da 6mq, non fare figli, prendere praticamente tutto in affitto con… -