Expo 2030 | Draghi candida Roma | ' grande opportunità'

Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a sindaco di Roma Capitale. Lo comunica Palazzo Chigi. "Si tratta senz'altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città", scrive il premier nella sua lettera, ringraziando i candidati "per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale".

