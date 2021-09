Ex Leverkusen accusato di omicidio: avrebbe sparato dopo una lite [NOME e DETTAGLI] (Di martedì 28 settembre 2021) Sezer Öztürk, ex calciatore di Bayer Leverkusen e Besiktas è finito nei guai: il turco è sospettato di aver ucciso un uomo durante una lite stradale avvenuta lo scorso 19 settembre. Come riportano alcuni siti esteri e confermato dalle ricostruzioni e dai filmati delle telecamere di sicurezza, il giocatore avrebbe aperto il fuoco su un uomo per strada a Çekmekoy, un sobborgo di Istanbul. La lite sarebbe scoppiata a causa di una mancata precedenza, altri quattro sarebbero rimasti feriti durante la sparatoria. Sezer Öztürk sarebbe ancora ricercato e l’accusa è quella di omicidio volontario. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie, oltre quelle di Leverkusen e Besiktas: tra le più importanti Norimberga, Manisaspor, Eskisehirspor e Fenerbahce. Nel 2015 il ritiro ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 settembre 2021) Sezer Öztürk, ex calciatore di Bayere Besiktas è finito nei guai: il turco è sospettato di aver ucciso un uomo durante unastradale avvenuta lo scorso 19 settembre. Come riportano alcuni siti esteri e confermato dalle ricostruzioni e dai filmati delle telecamere di sicurezza, il giocatoreaperto il fuoco su un uomo per strada a Çekmekoy, un sobborgo di Istanbul. Lasarebbe scoppiata a causa di una mancata precedenza, altri quattro sarebbero rimasti feriti durante laria. Sezer Öztürk sarebbe ancora ricercato e l’accusa è quella divolontario. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie, oltre quelle die Besiktas: tra le più importanti Norimberga, Manisaspor, Eskisehirspor e Fenerbahce. Nel 2015 il ritiro ...

Turchia, ex calciatore del Leverkusen accusato di omicidio L'ex calciatore turco del Bayer Leverkusen e del Besiktas , tra le altre, Sezer Öztürk , è sospettato di aver ucciso un connazionale turco durante una lite stradale avvenuta lo scorso 19 settembre. Secondo le ricostruzioni e i ...

