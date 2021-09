Europei di karate, la Nazionale Italiana Fiam è pronta a tornare sul tatami (Di martedì 28 settembre 2021) Riparte lo sport nel mondo e ritornano i grandi eventi anche per la Federazione Italiana Arti Marziali. Dopo la sospensione dovuta alla diffusione del Covid, che aveva bloccato le manifestazioni in tutto il mondo, il karate azzurro della Fiam si prepara per un rinnovato evento, tanto atteso. Si svolgeranno gli Europei di karate il prossimo fine settimana. Il 2 e il 3 ottobre la Nazionale Italiana scenderà sui tatami per l’undicesima edizione della competizione che vedrà protagoniste le diverse categorie di età. Dai cadetti, agli juniores, fino alla senior. Saranno 4 gli atleti protagonisti, convocati: Valerio Ascone (Mushin karate), Omar Clementi (Asd Yoshokan), Alessandro Montorsi (ASD Polisportiva Corassori), Onofrio Marco Schingaro ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Riparte lo sport nel mondo e ritornano i grandi eventi anche per la FederazioneArti Marziali. Dopo la sospensione dovuta alla diffusione del Covid, che aveva bloccato le manifestazioni in tutto il mondo, ilazzurro dellasi prepara per un rinnovato evento, tanto atteso. Si svolgeranno glidiil prossimo fine settimana. Il 2 e il 3 ottobre lascenderà suiper l’undicesima edizione della competizione che vedrà protagoniste le diverse categorie di età. Dai cadetti, agli juniores, fino alla senior. Saranno 4 gli atleti protagonisti, convocati: Valerio Ascone (Mushin), Omar Clementi (Asd Yoshokan), Alessandro Montorsi (ASD Polisportiva Corassori), Onofrio Marco Schingaro ...

