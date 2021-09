Europa Nostra sceglie Venezia per promuovere il rinascimento europeo (Di martedì 28 settembre 2021) di Gayané Khodaveerdi, Presidente Agbu Milan Europa Nostra, la federazione pan-europea per il patrimonio culturale, che rappresenta un movimento di cittadini in rapida crescita per la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale dell'Europa quest'anno ha scelto Venezia per organizzare l'European Heritage Summit e promuovere un nuovo rinascimento europeo. In un momento in cui la lotta al cambiamento climatico sta diventando fondamentale, la scelta di una città caratterizzata da uno straordinario e diffuso patrimonio culturale la cui sopravvivenza è strettamente legata alla salute del contesto naturale in cui è inserita, è apparsa strategica. La riunione, il primo grande evento che Europa Nostra ha potuto organizzare in presenza ... Leggi su panorama (Di martedì 28 settembre 2021) di Gayané Khodaveerdi, Presidente Agbu Milan, la federazione pan-europea per il patrimonio culturale, che rappresenta un movimento di cittadini in rapida crescita per la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale dell'quest'anno ha sceltoper organizzare l'European Heritage Summit eun nuovo. In un momento in cui la lotta al cambiamento climatico sta diventando fondamentale, la scelta di una città caratterizzata da uno straordinario e diffuso patrimonio culturale la cui sopravvivenza è strettamente legata alla salute del contesto naturale in cui è inserita, è apparsa strategica. La riunione, il primo grande evento cheha potuto organizzare in presenza ...

