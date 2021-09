eToro | focus sul broker che ha portato al successo il copy trading

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 settembre 2021) Nel settore dei servizi finanziari dionline ilconferma ilottenuto nel 2020, mettendo a segno una crescita sostenuta anche nel secondo trimestre 2021. La piattaforma d’investimento multi-asset autorizzata CySEC e monitorata in Italia dalla Consob ha ottenuto una forte crescita degli utenti, con un aumento del 121% degli utenti iscritti da aprile a maggio acquisendo oltre 2,6 milioni di nuovi investitori. La società fintech israeliana si conferma una delle più apprezzate in Italia e a livello globale, registrando nel secondo trimestre 2021 commissioni per 362 milioni di dollari con un incremento del 125%. Nel complessovanta oltre 20 milioni di clienti in tutto il mondo, con una presenza consolidata in Europa, amministrando un patrimonio di 9,4 miliardi di ...