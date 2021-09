Estate 2021, nella martoriata Valseriana tornano i numeri pre-pandemia (Di martedì 28 settembre 2021) Ponte Nossa. “Questa Estate è stata particolarmente positiva per le nostre valli, le strutture ricettive sono tornate ad ospitare un numero soddisfacente di ospiti che hanno gradito l’accoglienza e i servizi messi a disposizione dai nostri operatori”. Maurizio Forchini, presidente di Promoserio, commenta così i risultati della stagione appena conclusa di Val Seriana e Val di Scalve. “È un importante viatico per la stagione invernale, che ci auguriamo sia con tanta neve e finalmente accessibile”. L’Estate 2021, quella dopo la grande paura e il vuoto pneumatico di prenotazioni e pernottamenti della stagione 2020, ha riportato i territori della Presolana ai livelli che gli competono e che storicamente conferivano il ruolo di primo posto tra i preferiti per le vacanze in provincia di Bergamo. Un numero maggiore di arrivi rispetto al 2019 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 settembre 2021) Ponte Nossa. “Questaè stata particolarmente positiva per le nostre valli, le strutture ricettive sono tornate ad ospitare un numero soddisfacente di ospiti che hanno gradito l’accoglienza e i servizi messi a disposizione dai nostri operatori”. Maurizio Forchini, presidente di Promoserio, commenta così i risultati della stagione appena conclusa di Val Seriana e Val di Scalve. “È un importante viatico per la stagione invernale, che ci auguriamo sia con tanta neve e finalmente accessibile”. L’, quella dopo la grande paura e il vuoto pneumatico di prenotazioni e pernottamenti della stagione 2020, ha riportato i territori della Presolana ai livelli che gli competono e che storicamente conferivano il ruolo di primo posto tra i preferiti per le vacanze in provincia di Bergamo. Un numero maggiore di arrivi rispetto al 2019 ...

