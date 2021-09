Espulsione Kessie, Rebic nervoso al momento del cambio: cos’è successo (Di martedì 28 settembre 2021) Ante Rebic viene richiamato in panchina dopo il rosso a Kessié: nervosismo per l’attaccante del Milan Il Milan protesta. al 29? di Milan Atletico Madrid, Cakir espelle Kessié per somma di ammonizioni, una decisione che è sembrata molto severa. Tutti i giocatori rossoneri hanno protestato, più di tutti, Ante Rebic reo di lamentele troppo veementi. Proteste che l’arbitro non gli perdona e gli mostra il giallo. Poco dopo Pioli, per ridiscegnare l’assetto tattico lo richiama in panchina. L’attaccante rossonero è uscito visibilmente nervoso e se in un primo momento sembrava essersela presa per il cambio, invece si capisce che il suo nervosismo era rovolto nei confronti del quarto uomo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Anteviene richiamato in panchina dopo il rosso a Kessié: nervosismo per l’attaccante del Milan Il Milan protesta. al 29? di Milan Atletico Madrid, Cakir espelle Kessié per somma di ammonizioni, una decisione che è sembrata molto severa. Tutti i giocatori rossoneri hanno protestato, più di tutti, Antereo di lamentele troppo veementi. Proteste che l’arbitro non gli perdona e gli mostra il giallo. Poco dopo Pioli, per ridiscegnare l’assetto tattico lo richiama in panchina. L’attaccante rossonero è uscito visibilmentee se in un primosembrava essersela presa per il, invece si capisce che il suo nervosismo era rovolto nei confronti del quarto uomo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Salvato47799749 : RT @gippu1: Cakir non è mai stato un galantuomo, ma l'espulsione di Kessié ci sta tutta: sciocchezza clamorosa di un giocatore che, del res… - Guisaltato : Solo cose positive dall'espulsione di Kessie: -meno rimorsi quando se ne andrà -scusa per uscire a testa alta se… - RamboDeNa : Da inizio stagione il prode Kessie ha già: Sbagliato un rigore ?? Preso un espulsione al 30' ?? Quasi preso gol da… - caralquadrato : RT @gippu1: Cakir non è mai stato un galantuomo, ma l'espulsione di Kessié ci sta tutta: sciocchezza clamorosa di un giocatore che, del res… - Aleamoruso99 : Scenario ipotetico: doppio giallo, ma subito da #Tonali o da #Bennacer. Chiunque avrebbe menzionato un concorso di… -