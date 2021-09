Esonero Green pass per genitori che vanno a scuola a prendere i figli: Governo accoglie ordine del giorno di Casa (M5S) (Di martedì 28 settembre 2021) Fino al 31 dicembre 2021 obbligo di esibizione del Green pass per chiunque acceda a scuola. Vittoria Casa, M5S, presidente della Commissione Cultura alla Camera, ha presentato un ordine del giorno in cui chiede che venga permesso ai genitori di poter prelevare i figli da scuola anche senza certificazione verde. L'OdG è stato accolto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) Fino al 31 dicembre 2021 obbligo di esibizione delper chiunque acceda a. Vittoria, M5S, presidente della Commissione Cultura alla Camera, ha presentato undelin cui chiede che venga permesso aidi poter prelevare idaanche senza certificazione verde. L'OdG è stato accolto. L'articolo .

