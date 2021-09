Esercizio abusivo della professione: sei dentisti denunciati nel Napoletano, sequestri per 200mila euro (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sei falsi dentisti sono stati denunciati nel Napoletano dai carabinieri del Nas per Esercizio abusivo della professione: I militari, nell’ambito di servizi disposti dal Comando carabinieri per la tutela della salute, hanno ispezionato nei comuni di Napoli, Gragnano, Agerola, Villaricca, Sant’Antonio Abate e Vico Equense, 6 studi dentistici all’interno dei quali vi erano altrettanti odontotecnici che svolgevano l’attività di dentista, pur non avendo mai conseguito il diploma di laurea necessario per l’Esercizio della professione sanitaria. Nel corso delle ispezioni i militari hanno interrogato alcuni pazienti presenti negli ambulatori i quali ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sei falsisono statineldai carabinieri del Nas per: I militari, nell’ambito di servizi disposti dal Comando carabinieri per la tutelasalute, hanno ispezionato nei comuni di Napoli, Gragnano, Agerola, Villaricca, Sant’Antonio Abate e Vico Equense, 6 studici all’interno dei quali vi erano altrettanti odontotecnici che svolgevano l’attività di dentista, pur non avendo mai conseguito il diploma di laurea necessario per l’sanitaria. Nel corso delle ispezioni i militari hanno interrogato alcuni pazienti presenti negli ambulatori i quali ...

Nazione_Siena : Violenze sessuali ed esercizio abusivo della professione - anteprima24 : ** Esercizio abusivo della professione: sei #Dentisti denunciati nel Napoletano, sequestri per 200mila euro **… - occhio_notizie : I responsabili sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione sanitaria - puntomagazine : I responsabili sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione sanitaria e, ne… - MarinoBruschini : RT @fattidinapoli: Napoli: Sei falsi dentisti denunciati dai Carabinieri del NAS per esercizio abusivo della pr... - -