Era la mamma dei gemelli Walsh in Beverly Hills 90210: oggi l’attrice ha 73 anni, il drastico cambiamento dopo l’addio alla serie (Di martedì 28 settembre 2021) Scopriamo che fine ha fatto l’indimenticabile Cindy, mamma dei gemelli Walsh: sono passati un bel po’ di anni da allora, la riconoscereste? Se avete amato la serie Beverly Hills 90210 non potete non ricordarvi di lei, la mamma di Brandon e Brenda, i famosissimi gemelli Walsh! Insieme al marito Jim, Cindy è stata uno dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 settembre 2021) Scopriamo che fine ha fatto l’indimenticabile Cindy,dei: sono passati un bel po’ dida allora, la riconoscereste? Se avete amato lanon potete non ricordarvi di lei, ladi Brandon e Brenda, i famosissimi! Insieme al marito Jim, Cindy è stata uno dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SkyArte : #AnnaMagnani o “Nannarella”, come era chiamata affettuosamente a Roma, fu l’attrice simbolo del dopoguerra e del ci… - Anna47525190 : @EdaSerkanBolat_ Come mai Hande non era con loro?É strano se ci stava la mamma pk lei no?Sai se ci sono problemi tra loro? - g1us1_ : RT @tvdlory: “Mia mamma era la mia sostenitrice segreta,lei faceva sempre il tifo per me.Mi prendeva da parte e mi diceva qualunque cosa il… - robertodp1958 : @Segnoditerra_1 Anch'io fette biscottate Gentilini e marmellata di fichi fatta dalla sòra Italia pochi giorni fa. E… - edserwings : RT @ElisabettaCari4: 'Mia mamma era la mia sostenitrice segreta. Lei faceva sempre il tifo per me. Mi prendeva da parte e mi diceva: Qualun… -