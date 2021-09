Equita | il fondo EPD II raggiunge i 178 | 5 milioni di euro di raccolta

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) –– investment bank indipendente quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana – ha concluso con successo una nuova fase didiPrivate Debt Fund II,chiuso di diritto italiano PIR Alternative gestito daCapital SGR. Quattro nuovi investitori hanno sottoscritto 47ditra aprile e settembre 2021. Lacomplessivacosì 178,5die si avvicina al target di 200diannunciato all’avvio del fundraising. Tra i nuovi investitori, spiegain una nota, ci sono importanti enti previdenziali come ENPAM e Inarcassa, soggetti istituzionali già presenti come il ...

- investment bank indipendente quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana - ha concluso con successo una nuova fase di raccolta diPrivate Debt Fund II ,chiuso di diritto italiano PIR Alternative gestito daCapital SGR. Quattro nuovi investitori hanno sottoscritto 47 milioni di euro tra aprile e settembre ...Tra i nuovi sottoscrittori Enpam e Inarcassa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Nuova tranche da 47 milioni di euro di raccolta per il secondodi debito gestito daCapital Sgr: l'ammontare complessivo raggiunge i 178,5 milioni di euro avvicinando il target di fundraising di 200 milioni di euro. E' quanto annunciain una ...Equita - investment bank indipendente quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana - ha concluso con successo una nuova fase di raccolta di ...Tra i nuovi sottoscrittori Enpam e Inarcassa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Nuova tranche da 47 milioni di euro di raccolta per il secondo fondo di debito gestito da Equita Capital Sgr: l' ...