Entro il 2050 216 milioni di persone dovranno migrare a causa della crisi climatica

(Di martedì 28 settembre 2021) Il trasferimento di circa 1000 migranti rifugiati del campo incendiato di Moria, sull’isola di Lesbo in Grecia (Socrates Baltagiannis/dpa via Ipa)Almeno 216dinel mondo saranno costretti a lasciare tutto quello che hanno edel cambiamento climaticoil. Sono i numeri, drammatici, evidenziati dall’ultimo Rapporto GrowndshellBanca Mondiale, che ricorda come l’impatto sui mezzi di sussistenza dellee la perdita di vivibilità di luoghi altamente esposti a eventi climatici estremi spingeranno un numero importante di cittadini, in tutto il mondo, a spostamenti interni o transnazionali.il, si legge, l’Africa subsahariana potrebbe contare fino a 86 ...

... che potrebbe costringere più di 200 milioni di persone al mondo a lasciare la propria casa e spostarsi dentro e fuori i confini dei propri paesiil. Lo studio ha esaminato come l'impatto ......ad orientare progressivamente tutti i propri investimenti e i propri flussi di prestiti in coerenza con gli obiettivi climatici degli Accordi di Parigi (zero emissioni nette di CO2il). Il ...Esiste uno status di rifugiato climatico ma spesso non viene rispettato Almeno 216 milioni di persone nel mondo saranno costretti a lasciare tutto quello che hanno e migrare a causa del cambiamento ...Organizzato da SAFE e da Esso Italiana, l'appuntamento aveva come obiettivo il porre l'accento sull'importanza delle alimentazioni alternative in vista del target "zero emissioni" posto nel 2050 ...