Energia, al via a Ravenna la XV edizione di OMC-Med Energy Conference (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via nella mattinata di oggi, al Pala De Andrè di Ravenna, l’edizione 2021 di OMC, Offshore Mediterranean Conference, da quest’anno diventata Med Energy Conference. Dopo il taglio del nastro e il tradizionale giro di visita agli stand, si è aperta la sessione plenaria con l’introduzione del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale: “Ravenna possiede, oltre al porto, due grandi vocazioni industriali: la chimica, soprattutto nel campo degli elastomeri e dell’economia circolare e il settore dell’Energia, dell’offshore e delle attività marittime. I prossimi anni saranno strategici per i settori della produzione di Energia, della chimica e del recupero dei materiali che si troveranno al centro di una vera e propria ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Ha preso il via nella mattinata di oggi, al Pala De Andrè di, l’2021 di OMC, Offshore Mediterranean, da quest’anno diventata Med. Dopo il taglio del nastro e il tradizionale giro di visita agli stand, si è aperta la sessione plenaria con l’introduzione del sindaco di, Michele De Pascale: “possiede, oltre al porto, due grandi vocazioni industriali: la chimica, soprattutto nel campo degli elastomeri e dell’economia circolare e il settore dell’, dell’offshore e delle attività marittime. I prossimi anni saranno strategici per i settori della produzione di, della chimica e del recupero dei materiali che si troveranno al centro di una vera e propria ...

Advertising

Miss19181 : In autunno gli alberi ci insegnano a lasciar via tutto ciò che è superfluo perdendo le foglie per conservare tutta… - CarieriF : RT @ElioLannutti: Energia: +9,9% per l’elettricità e +15,3% per il gas. In attesa della stangata di oggi, rammentiamo quella del 1 luglio s… - SonkyK : RT @ElioLannutti: Energia: +9,9% per l’elettricità e +15,3% per il gas. In attesa della stangata di oggi, rammentiamo quella del 1 luglio s… - Dario_VdA : RT @ElioLannutti: Energia: +9,9% per l’elettricità e +15,3% per il gas. In attesa della stangata di oggi, rammentiamo quella del 1 luglio s… - HakulinenMaria : RT @ItalyinKorea: Il Sottosegretario agli Affari Esteri @ManlioDS e il VM del Commercio, Industria ed Energia Park Jin-Kyu danno il via ogg… -