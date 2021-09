Elio new entry a Italia’s Got Talent 2022. Sostituirà in giuria Joe Bastianich (Di martedì 28 settembre 2021) giuria IGT 2022 Novità a Italia’s Got Talent, che torna a gennaio 2022 con la dodicesima edizione, la settima targata Sky. Le registrazioni prenderanno il via ad ottobre con le Audizioni e ci sarà una novità: al posto di Joe Bastianich, in giuria arriva Elio, al fianco dei confermati Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Alla conduzione sempre Lodovica Comello. “Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 settembre 2021)IGTNovità aGot, che torna a gennaiocon la dodicesima edizione, la settima targata Sky. Le registrazioni prenderanno il via ad ottobre con le Audizioni e ci sarà una novità: al posto di Joe, inarriva, al fianco dei confermati Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Alla conduzione sempre Lodovica Comello. “Sono felicissimo di entrare nella famiglia diGot. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò ...

