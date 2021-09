Elio nella giuria di Italia’s Got Talent (Di martedì 28 settembre 2021) Italia’s Got Talent su Tv8 da gennaio 2022 La grande novità di Italia’s Got Talent 2022 è l’arrivo di Elio nella giuria, insieme ai confermati Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Il Talent show prodotto da Fremantle andrà in onda su Tv8 da gennaio 2022 per nove puntate con la conduzione, per la sesta volta, di Lodovica Comello. Da ottobre partiranno le audizioni a Cinecittà e per partecipare ai casting basta collegarsi al sito www.italiasgotTalent.it/casting o chiamare il numero 0245508888. «Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden ... Leggi su tvzoom (Di martedì 28 settembre 2021)Gotsu Tv8 da gennaio 2022 La grande novità diGot2022 è l’arrivo di, insieme ai confermati Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Ilshow prodotto da Fremantle andrà in onda su Tv8 da gennaio 2022 per nove puntate con la conduzione, per la sesta volta, di Lodovica Comello. Da ottobre partiranno le audizioni a Cinecittà e per partecipare ai casting basta collegarsi al sito www.italiasgot.it/casting o chiamare il numero 0245508888. «Sono felicissimo di entrarefamiglia diGot. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden ...

Elio nella giuria di Italia’s Got Talent Il musicista entra nel cast del talent show insieme a Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, con Lodovica Comello.

