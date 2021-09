Elio approda ad Italia’s Got Talent | «Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici | il più lontano possibile da Frank Matano»

(Di martedì 28 settembre 2021) C’è aria di novità aGot, con la nuova edizione chesu Sky Uno e in streaming su NOW da gennaio con una irresistibile new entry in giuria: aldei, con i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e, ci sarà infatti. Nello show prodotto da Fremantle per Sky, la ricerca dei migliorii del nostro Paese sarà guidata ancora dalla travolgente Lodovica Comello, alla conduzione per il sesto anno consecutivo. In giuria quattro personalità tanto diverse tra loro ma capaci di coniugare estro e ingegno, che nella nuova edizione diGottorneranno a dare la caccia ai migliorii a partire da ottobre, quando a ...

Elio in giuria e Ludovica Comello confermata alla conduzione per il sesto anno consecutivo. Sono le novità della nuova edizione.

