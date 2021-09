Elezioni, seggi ancora (quasi dappertutto) nelle scuole. I sindaci hanno ignorato gli appelli e i fondi stanziati. “Assurdo sospendere ancora le classi” (Di martedì 28 settembre 2021) Se ne parla da quasi due anni, ma ancora solo 117 Comuni su 1.162 al voto si sono adeguati e hanno deciso di spostare i seggi elettorali dalle scuole. Neppure gli incentivi economici sono serviti a sbloccare la situazione: a neanche tre settimane dall’inizio delle scuole, nell’anno delicatissimo in cui si tenta il ritorno in presenza, le lezioni saranno nuovamente sospese per le procedure di voto. Sono infatti 8mila i sindaci che hanno scelto di non adeguarsi e che, pur essendo stati invitata a trovare un’alternativa, hanno deciso di non provare nemmeno a salvare le ore in classe. Le norme – La prima a proporre di spostare i seggi elettorali era stata più di un anno fa l’ex ministra dell’Istruzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Se ne parla dadue anni, masolo 117 Comuni su 1.162 al voto si sono adeguati edeciso di spostare ielettorali dalle. Neppure gli incentivi economici sono serviti a sbloccare la situazione: a neanche tre settimane dall’inizio delle, nell’anno delicatissimo in cui si tenta il ritorno in presenza, le lezioni saranno nuovamente sospese per le procedure di voto. Sono infatti 8mila ichescelto di non adeguarsi e che, pur essendo stati invitata a trovare un’alternativa,deciso di non provare nemmeno a salvare le ore in classe. Le norme – La prima a proporre di spostare ielettorali era stata più di un anno fa l’ex ministra dell’Istruzione ...

