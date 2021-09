Elezioni amministrative 2021 | tutte le città d’Italia chiamate al voto

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà per lein ben 1349 comuni: un numero che include 6 capoluoghi di regione (fra cui Roma) e 14 capoluoghi di provincia (fra cui Latina). Fanno eccezione le regioni a statuto speciale: in Sardegna e Sicilia si voterà il 10 e l’11 ottobre (con eventuale ballottaggio il 24 e il 25), mentre in Trentino Alto Adige solo il 10 ottobre (con eventuale secondo turno il 24 dello stesso mese); in Val D’Aosta, invece, si è già votato il 19 e il 20 settembre scorsi. Complessivamente, saranno chiamati alpiù di 12 milioni di italiani. E se lo scettro dellapiù popolosa delleva alla Capitale, con i suoi 2,3 milioni di aventi diritto, quello del comune più piccolo va a Monterone, in ...

'In queste elezioni comunali Antonfrancesco Vivarelli Colonna fa il Lancillotto della situazione, visto che ai confronti e dibattiti non c'è mai - spiega Bibbiani - Vivarelli Colonna però dimostra di ... approfittando della lunga parentesi che il governo Draghi offre loro, i partiti italiani abbiano deciso di mettersi all'opera per ristrutturare la politica, le elezioni amministrative sarebbero il ... CHIUSI - Ultimi giorni da sindaco per Juri Bettollini. Amministrative – Gualtieri, candidato sindaco di Roma, a 24 Mattino su Radio 24: Roma mai così sporca come in questi giorni ...