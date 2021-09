Elettricità e gas, ecco la stangata. Bollette più care del 30 e del 14% nonostante l’intervento del governo per calmierare gli aumenti (Di martedì 28 settembre 2021) stangata doveva essere e stangata sarà. L’Autorità di regolazione per energia (Arera) ha comunicato che nel prossimo trimestre (ottobre-dicembre) la bolletta dell’Elettricità aumenterà del 29,8% e quella del gas del 14,4%. Il calcolo è fatto su famiglia tipo in regime di maggior tutela. I rincari scattano da venerdì prossimo 1 ottobre. I rincari sarebbero stati ancora più consistenti se il governo non fosse intervenuto stanziando circa 3 miliardi di euro per dimezzare l’Iva sul gas e introdurre sconti sull’Elettricità per le famiglie a basso reddito. “La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di Co2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’Elettricità e di oltre il 30% di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)doveva essere esarà. L’Autorità di regolazione per energia (Arera) ha comunicato che nel prossimo trimestre (ottobre-dicembre) la bolletta dell’aumenterà del 29,8% e quella del gas del 14,4%. Il calcolo è fatto su famiglia tipo in regime di maggior tutela. I rincari scattano da venerdì prossimo 1 ottobre. I rincari sarebbero stati ancora più consistenti se ilnon fosse intervenuto stanziando circa 3 miliardi di euro per dimezzare l’Iva sul gas e introdurre sconti sull’per le famiglie a basso reddito. “La straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di Co2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45% della bolletta dell’e di oltre il 30% di ...

Advertising

Ettore_Rosato : Approvato il decreto che taglia #bollette gas e elettricità, con gradualità diverse, azzerando aumenti per redditi… - Palazzo_Chigi : #Confindustria2021, Draghi: per l’ultimo trimestre eliminiamo gli oneri di sistema del #gas per tutti, e quelli del… - nerimatteo : RT @dottorbarbieri: ???? NONOSTANTE L'APPROVAZIONE DEL DL 130/21 (DL BOLLETTE) DAL 1/10/21 I PREZZI DELL'ELETTRICITÀ AUMENTERANNO DEL 29.8% E… - Martina95190659 : RT @dottorbarbieri: ???? NONOSTANTE L'APPROVAZIONE DEL DL 130/21 (DL BOLLETTE) DAL 1/10/21 I PREZZI DELL'ELETTRICITÀ AUMENTERANNO DEL 29.8% E… - Mattia_Lz : RT @dottorbarbieri: ???? NONOSTANTE L'APPROVAZIONE DEL DL 130/21 (DL BOLLETTE) DAL 1/10/21 I PREZZI DELL'ELETTRICITÀ AUMENTERANNO DEL 29.8% E… -