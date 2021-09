Eleonora Montagnana e Filippo De Paoli | in uscita il singolo Ouverture finale

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 settembre 2021) Uscirà mercoledì il, del duo composto dalla violinistae dal compositoreDeIn arrivo mercoledì il, del duo composto dae daDe. Il nuovo brano sarà disponibile in streaming e in digitale e anticipa la pubblicazione di un album studio.nasce dall’incontro della violinista con il compositore, che inizialmente erano coinvolti nella composizione di alcuni brani utilizzati come colonna sonora per una produzione internazionale. Dalla loro intesa artistica è nato un progetto musicale ...