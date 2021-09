Ecobonus, al via le prenotazioni per l'acquisto di auto usate (Di martedì 28 settembre 2021) Al via gli ecoincentivi per comprare auto usate a basse emissioni. A partire dalle ore 10 di oggi i concessionari potranno accedere sulla piattaforma Ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli incentivi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni. Per il nuovo incentivo - ha comunicato il ministero dello Sviluppo economico - sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Al via gli ecoincentivi per comprarea basse emissioni. A partire dalle ore 10 di oggi i concessionari potranno accedere sulla piattaforma.mise.gov.it per inserire ledegli incentivi per l'di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni. Per il nuovo incentivo - ha comunicato il ministero dello Sviluppo economico - sono ...

