“Ecco cosa faccio a certi clienti”. McDonald’s, il dipendente si vendica e pubblica tutto sui social: licenziato (Di martedì 28 settembre 2021) licenziato un dipendente di McDonald’s per un video. Una vicenda che sta facendo discutere non poco quella dell’utente “mcdanksbitch” su Tik Tok. Il giovane infatti è reo di aver preparato e consegnato ad un cliente del fast food dove lavorava, un gelato alla panna con della salsa agrodolce. Il motivo? vendicarsi del cliente decisamente scortese, come spiegato sui social dal protagonista di questa bravata: “Quando il cliente ha un caratteraccio, ma ti ricordi che guadagni 8,50 dollari all’ora”. L’utente TikTok, che sul suo profilo ha pubblicato diversi video contro “clienti maleducati” di McDonald’s, mostra chiaramente la salsa agrodolce (conosciuta anche come “sweet N sour sauce”) versata sul gelato. Nessuno sa come abbia reagito lo sfortunato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021)undiper un video. Una vicenda che sta facendo discutere non poco quella dell’utente “mcdanksbitch” su Tik Tok. Il giovane infatti è reo di aver preparato e consegnato ad un cliente del fast food dove lavorava, un gelato alla panna con della salsa agrodolce. Il motivo?rsi del cliente decisamente scortese, come spiegato suidal protagonista di questa bravata: “Quando il cliente ha un caratteraccio, ma ti ricordi che guadagni 8,50 dollari all’ora”. L’utente TikTok, che sul suo profilo hato diversi video contro “maleducati” di, mostra chiaramente la salsa agrodolce (conosciuta anche come “sweet N sour sauce”) versata sul gelato. Nessuno sa come abbia reagito lo sfortunato ...

Advertising

GrandeFratello : Dove c'è Vera c'è CATFIGHT! Ecco cosa sta succedendo... Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP… - GassmanGassmann : Gallo e Gassmann, coppia vincente in tv e al cinema: cosa hanno fatto insieme per Napoli - ?????? - wireditalia : L'effetto nostalgia è sempre dietro l'angolo e grazie alle piattaforme streaming possiamo soddisfarlo facendo binge… - music_plumee : RT @martimiyyy: Io comunque sono convintache la trama della perdita di memoria sarebbe stata una cosa dolcissima perché effettivamente Serk… - barbara51732077 : RT @Moonlightshad1: Ecco chi e cosa difendono i moralizzatori di 'sta cippa. Bravi, complimenti per le lezioncine di bon ton. #salvinivergo… -