“Ecco chi è il miglior allenatore italiano”: la bordata di Adani! (Di martedì 28 settembre 2021) Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Lele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, ha espresso il proprio parere su chi fosse il miglior allenatore italiano. Durante l’ultima puntata della Bobo TV, il nuovo opinionista della Rai ha commentato così il suo punto di vista: “Pioli è uno dei migliori allenatori italiani adesso, è proprio a quel livello. Dove si mettono quelli che hanno vinto, quelli che hanno fatto bene in Champions League, quelli che per un decennio o quindicennio si sono rivelati da vertice. Ora non c’è un allenatore italiano superiore a Pioli“. Non mancano le frecciatine alla Juventus di Massimiliano Allegri, allenatore con il quale Adani ha avuto, in passato, più di un battibEcco e che non segue esattamente il suo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Secondo quanto riportato da calciomercato.it, Lele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, ha espresso il proprio parere su chi fosse il. Durante l’ultima puntata della Bobo TV, il nuovo opinionista della Rai ha commentato così il suo punto di vista: “Pioli è uno deii allenatori italiani adesso, è proprio a quel livello. Dove si mettono quelli che hanno vinto, quelli che hanno fatto bene in Champions League, quelli che per un decennio o quindicennio si sono rivelati da vertice. Ora non c’è unsuperiore a Pioli“. Non mancano le frecciatine alla Juventus di Massimiliano Allegri,con il quale Adani ha avuto, in passato, più di un battibe che non segue esattamente il suo ...

