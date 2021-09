“È stata costretta a farlo” Gratta e vinci rubato | triste colpo di scena per l’anziana che ha vinto

(Di martedì 28 settembre 2021) La sua storia èsulla bocca di tutti per diversi giorni. Non era mai capitato, infatti, che iltore di unda 500mila euro consegnasse il biglietto al tabaccaio e quest’ultimo scapasse, con un motorino per giunta. Sembrava unapresa da “Scherzi a parte”, invece era tutto vero. “Alla vista del numero vincente – si legge su Liberoquotidiano – la signora ha consegnato il biglietto a un dipendente della tabaccheria dove lo aveva acquistato. La donna aveva chiesto all’uomo di verificare la veridicità del tagliando”. Una questione di pochi attimi e il biglietto vincente della signora arriva tra le mani dell’uomo che, casco in mano, fugge portando con sé quel bottino. Sguardi increduli della signora e dei clienti presenti alla. È accaduto a Napoli. ...

Advertising

zaralapn : volta sono stata costretta a ricercare il significato delle parole perché difficili e mai sentite prima. Facendo pa… - RiccardoNoury : @DGC49740861 La difesa è stata costretta a chiedere un rinvio perché non ha ancora tutti gli atti del processo. Che… - burrakan : RT @ACF_Womens: ?? | REPORT MEDICO Durante #LazioFiorentina Martina Zanoli è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco. Gli accert… - ACF_Womens : ?? | REPORT MEDICO Durante #LazioFiorentina Martina Zanoli è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco. Gl… - rattapeluche : @IlPrimatoN @VittorioSgarbi Più che paradossalmente, consequenzialmente: “grazie” a delle misure che si configurano… -

Ultime Notizie dalla rete : stata costretta

La signora 69enne di Napoli , protagonista della storia surreale in cui le è stato sottratto dal tabaccaio il gratta e vinci da 500mila euro, èad allontanarsi dal suo quartiere Materdei . Recuperato il tagliando , che da oggi potrebbe riscuotere in qualsiasi momento, ha lasciato la casa in cui viveva da sempre per attendere ...Mia madre pensava che ci fosse tempo per andare in ospedale, invece poi èa partorire li') e parlato del rapporto con la madre: 'Ora è in una sedia a rotelle da otto anni. Lei quando ...La signora 69enne di Napoli, protagonista della storia surreale in cui le è stato sottratto dal tabaccaio il gratta e vinci da 500mila euro, è stata costretta ad ...Contromossa del massimo organo governativo del calcio europeo dopo aver cancellato le sanzioni a Barcellona, Juventus e Real per la questione Superlega ...