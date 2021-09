“É sempre mezzogiorno” | pane gianduia di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 28 settembre 2021) Nella giornata nazionale del fungo porcino, eccellenza italiana,prepara unspeciale, che richiama i colori e le forme del fungo, ma che ha tutt’altro sapore, essendo un lievitato dolce. Vediamo come preparare il. Ingredienti 800 g farina 0, 200 g farina integrale, 250 g lievito madre (o 10 g di lievito di birra fresco), 650 g acqua, 22 g sale, 40 g cacao amaro, 100 g gocce di cioccolato, 100 g nocciole Fonduta: 300 g cioccolato fondente, amarene sciroppate Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo le due farine, 0 e integrale, il cacao, il lievito madre, o quello di birra fresco sbriciolato (10 g) e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo per qualche minuto, fino ad ...