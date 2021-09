Dwayne Johnson dipinge le unghie della figlia di 3 anni | la foto è adorabile

Advertising

FufyPupy00 : @DildoBaggjns Tu dici Nicola Zingaretti Io dico Dwayne Johnson - ItariMaori : @ScalaMohs @flpsq Mi aspettavo Dwayne Johnson che salva i superstiti (negli ultimi 15 anni fa praticamente solo film del genere) hahaha - DwayneItalia : Dwayne Johnson ed Emily Blunt in #JungleCruise, con protagonisti #DwayneJohnson ed #EmilyBlunt, AL CINEMA e disponi… - Lamalucis : @TheUnZero @Lix_wan_Kenobi Dwayne 'la roccia' 'la fondazione' Johnson - Aquiladavid : RT @NetflixIT: Non immaginate cosa abbiamo preparato per voi: il più grande evento globale dedicato ai fan della storia di Netflix, con Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Dwayne Johnson

Metro

Si tratta ovviamente di una attrazione ispirata al fortunatissimo franchise cinematografico inaugurato nel 1995 da Robin Williams ed ereditato, con discreto successo, dacon due sequel/...Questa domenica, 49 anni, ha condiviso una foto semplicemente adorabile sul proprio profilo Instagram in cui l'attore di Jungle Cruise è intento a dipingere le unghie di sua figlia di 3 anni, Tia, ...La foto in cui Dwayne Johnson dipinge le unghie della figlia di 3 anni è adorabile: 'Almeno queste mani callose da dinosauro servono a qualcosa'. Questa domenica Dwayne Johnson, 49 anni, ha condiviso ...Dopo il primo film del 1995 con Robin Williams, l’avventura è proseguita nelle nuove produzioni Jumanji Welcome to the Jungle (2017) e Jumanji: The Next Level (2019), con Dwayne Johnson, Jack Black, ...