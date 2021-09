Due operai morti congelati in un deposito di azoto nel Milanese (Di martedì 28 settembre 2021) Due operai sono stati trovati morti in un deposito di azoto della sede dell’ospedale Humanitas a Pieve Emanuele nel Milanese. Lo riferiscono i vigili del fuoco.I due, lavoratori di una ditta esterna, sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. Le cause sono in via di accertamento.Sul posto si trovano personale del 118, vigili del fuoco, Carabinieri e polizia locale. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Duesono stati trovatiin undidella sede dell’ospedale Humanitas a Pieve Emanuele nel. Lo riferiscono i vigili del fuoco.I due, lavoratori di una ditta esterna, sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. Le cause sono in via di accertamento.Sul posto si trovano personale del 118, vigili del fuoco, Carabinieri e polizia locale.

