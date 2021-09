Due lavoratori morti in deposito di azoto in ospedale del Milanese (Di martedì 28 settembre 2021) Due lavoratori sono morti all'interno di un deposito di azoto nel seminterrato dell'ospedale Humanitas Mirasole di via Rita Levi Montalcini 4 a Pieve Emanuele, nel Milanese. Secondo quanto riferito l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Duesonoall'interno di undinel seminterrato dell'Humanitas Mirasole di via Rita Levi Montalcini 4 a Pieve Emanuele, nel. Secondo quanto riferito l'...

