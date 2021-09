Droga nel porto di Salerno, ecco l’associazione che portava cocaina dal Sud America: gli arrestati (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – In data odierna, ufficiali di PG in servizio presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di questa Procura, nei confronti di 18 soggetti indagati, di cui 9 in custodia in carcere e 9 in custodia domiciliare, per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, avviata in seguito al sequestro di tabacchi lavorati esteri presso il porto di Salerno, nel mese di marzo 2018, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha consentito di risalire ad una strutturata organizzazione, operante nelle province di Napoli e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– In data odierna, ufficiali di PG in servizio presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di questa Procura, nei confronti di 18 soggetti indagati, di cui 9 in custodia in carcere e 9 in custodia domiciliare, per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, avviata in seguito al sequestro di tabacchi lavorati esteri presso ildi, nel mese di marzo 2018, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha consentito di risalire ad una strutturata organizzazione, operante nelle province di Napoli e ...

