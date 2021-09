Draghi: “Il governo candiderà Roma a Expo 2030. Sarà opportunità per lo sviluppo della città”. Le avversarie sono Mosca e Busan (Di martedì 28 settembre 2021) Roma Sarà candidata per ospitare l’Esposizione Universale del 2030. E’ una decisione del governo, comunicata oggi dal presidente del Consiglio Mario Draghi che ha scritto a tutti i candidati a sindaco. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città” scrive Draghi, ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”. Le altre candidature presentate finora sono quelle di Mosca e Busan, in Corea del Sud. Ospitare l’Expo 2030 a Roma “significherebbe ripartenza per tutta l’Italia, con nuove e notevoli opportunità di lavoro e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)candidata per ospitare l’Esposizione Universale del. E’ una decisione del, comunicata oggi dal presidente del Consiglio Marioche ha scritto a tutti i candidati a sindaco. “Si tratta senz’altro di una grandeper lo” scrive, ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favorenostra Capitale”. Le altre candidature presentate finoraquelle di, in Corea del Sud. Ospitare l’“significherebbe ripartenza per tutta l’Italia, con nuove e notevolidi lavoro e ...

