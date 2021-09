Draghi ha candidato Roma per l' Expo 2030

Leggi su agi

(Di martedì 28 settembre 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario, ha annunciato cheCapitale sarà candidata a ospitare l'Esposizione Universale del. "Si tratta senz'altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città", scrive il premier in una lettera inviata ai candidati a Sindaco diCapitale ringraziandoli "per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale". Di Maio: "Ripartenza per tutta l'Italia" "Adesso è ufficiale:è candidata a ospitare. Questa mattina è arrivata la firma del presidente del Consiglio Marioche lancia la candidatura della nostra Capitale. E' davvero un'ottima notizia, che ci deve spronare a lavorare con grande impegno per raggiungere questo obiettivo prestigioso. Tutti insieme: Governo ...