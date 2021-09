Draghi candida Roma per ospitare Expo 2030 (Di martedì 28 settembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il Governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l’esposizione universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a sindaco della Capitale. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il presidente Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha comunicato che il Governo candideràCapitale adl’esposizione universale del, in una lettera inviata aiti a sindaco della Capitale. “Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il presidentenella sua lettera, ringraziando iti “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”.

