Draghi “1,78 miliardi per le zone colpite dal terremoto nel Pnrr” (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oltre alla memoria c'è il dovere della ricostruzione, un impegno che il Governo deve assumersi. Si procede con velocità diverse. Mi riferisco al rifacimento degli edifici privati che a L'Aquila ha superato l'80%, negli altri comuni del cratere invece il processo è più lento, mi riferisco soprattutto alla ricostruzione pubblica che non ha ancora un piano completo. Parlo di scuole, ospedali, strade, uffici e chiese. Dobbiamo accelerare, è un obbligo morale che abbiamo verso tutti i cittadini per aiutare la ripresa economica”. E' quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla cerimonia inaugurale del Parco della Memoria (Piazzale Paoli) a L'Aquila in ricordo delle 309 vittime del sisma 2009. “Il terremoto ha causato perdite stimate in oltre 200 milioni all'anno a cui si sono aggiunti i danni della pandemia, ma il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oltre alla memoria c'è il dovere della ricostruzione, un impegno che il Governo deve assumersi. Si procede con velocità diverse. Mi riferisco al rifacimento degli edifici privati che a L'Aquila ha superato l'80%, negli altri comuni del cratere invece il processo è più lento, mi riferisco soprattutto alla ricostruzione pubblica che non ha ancora un piano completo. Parlo di scuole, ospedali, strade, uffici e chiese. Dobbiamo accelerare, è un obbligo morale che abbiamo verso tutti i cittadini per aiutare la ripresa economica”. E' quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, Mario, alla cerimonia inaugurale del Parco della Memoria (Piazzale Paoli) a L'Aquila in ricordo delle 309 vittime del sisma 2009. “Ilha causato perdite stimate in oltre 200 milioni all'anno a cui si sono aggiunti i danni della pandemia, ma il ...

Advertising

EleonoraEvi : #LucaBoccoli co-portavoce nazionale dei @EuropeistiVerdi al #ClimateStrike: “Draghi taglia i 19 miliardi di sussidi… - Italpress : Draghi “1,78 miliardi per le zone colpite dal terremoto nel Pnrr” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Draghi “1,78 miliardi per le zone colpite dal terremoto nel Pnrr” - - MarinoBruschini : RT @TgrRai: #Draghi a #LAquila: 'Noi non possiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare. In settimana l'ok a un pacchetto da 1,78 miliardi… - TgrRai : #Draghi a #LAquila: 'Noi non possiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare. In settimana l'ok a un pacchetto da 1,… -