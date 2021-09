Dopo il tocilizumab | l’Aifa autorizza altri tre medicinali per il trattamento del Covid nei pazienti ricoverati

Leggi su open.online

(Di martedì 28 settembre 2021) Anakinra, baricitinib e sarilumab. Sono questi i tre farmaci antinfiammatori e immunomodulantiti dall’Agenzia italiana per il farmaco neldel-19 nei soggetti ospedalizzati. A renderlo noto è la stessa Aifa in un comunicato che fa seguito a una riunione straordinaria in cui la Commissione tecnico scientifica ha valutato le nuove evidenze disponibili relativamente all’uso di di questi tre nuovi farmaci, attualmenteti per altre indicazioni. Nonostante questi treabbiano caratteristiche proprie diverse, vanno ad aggiungersi al già noto, usato ormai da molti mesi neldi soggetti ospedalizzati. Si allarga dunque il numero di opzioni per la cura dele ciò consentirà di evitare che ...