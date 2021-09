(Di martedì 28 settembre 2021) “Che Mariofinisca almi sembra una soluzione logica. Il quando è tutto da vedere. Non dipende certo dal sottoscritto”. Così ildel Turismo, Massimo, a Non Stop News su RTL 102.5.è ilildello Sviluppo Economico Giancarlo, a pensare che Mariodebba sedere al. Quanto alle divisioni interne alla Lega,ha detto: “sono nella Lega dai primi anni 90. Da sempre sentiamo parlare di divisioni interne alla lega. Siamo il più vecchio della storia della repubblica: un partito che è sempre lì. La lega è solida e compatta al suo interno. ...

MonicaCirinna : Caro @CarloCalenda, Alitalia e molte altre crisi hanno dimostrato le tue pessime doti di amministratore! Dopo indic… - Corriere : Intervista a Calenda dopo gli elogi di Giorgetti: «In un governo con lui? Ci starei, ma... - Corriere : Intervista a Calenda dopo gli elogi di Giorgetti: «In un governo con lui? Ci starei, ma mai con la Lega» - HuffPostItalia : Dopo Giorgetti, Garavaglia. Il secondo ministro leghista che vuole Draghi al Quirinale

... come dimostra l'intervista di Giancarloieri a La Stampa. Il ministro dello Sviluppo ...premier sarebbe "nell'interesse del Paese" e con la precisazione (per nulla superflua) che subito...... prima dicono Draghi fino al 2023, poi Salvini lancia Berlusconi per il Quirinale, ora... Le riforme istituzionali, 'questa tornata elettorale inviterò i leader dei partiti a confrontarsi:...Garavaglia è il secondo ministro leghista, dopo il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, a pensare che Mario Draghi debba sedere al Quirinale. Quanto alle divisioni interne alla Lega, ...Michetti, il candidato scaricato da tutti: da Salvini e Tajani a Giorgetti, i mal di pancia del centrodestra di Marina de Ghantuz Cubbe. (fotogramma). Il candidato del centrodestra è il piano B, dopo ...