Donnarumma risponde alle critiche: le sue parole dopo il match (Di mercoledì 29 settembre 2021) Gianluigi Donnarumma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle voci che lo vedrebbero infelice al Paris Saint-Germain: "Mi vien da ridere, mi faccio una risata. Ogni volta che apro il telefono ne leggo tantissime. So chi sono, non c'è nessun problema. Sono felice di essere qua, la società mi sostiene quindi mi faccio solo una risata nel leggere queste scemenze sui social" parole che diventano molto forti dopo la grande prestazione disputata contro il Manchester City in Champions League.

