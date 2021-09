Donnarumma: «Infelice al PSG? Rido quando leggo certe scemenze» (Di martedì 28 settembre 2021) Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha parlato dopo la vittoria contro il Manchester City. Le parole dell’ex Milan Ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha commentato così le voci che lo vedono insoddisfatto al PSG. Le dichiarazioni. «Mi vien da ridere, mi faccio una risata. Ogni volta che apro il telefono ne leggo tantissime. So chi sono, non c’è nessun problema. Sono felice di essere qua, la società mi sostiene quindi mi faccio solo una risata nel leggere queste scemenze sui social». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Gianluigi, portiere del, ha parlato dopo la vittoria contro il Manchester City. Le parole dell’ex Milan Ai microfoni di Sky Sport, Gianluigiha commentato così le voci che lo vedono insoddisfatto al. Le dichiarazioni. «Mi vien da ridere, mi faccio una risata. Ogni volta che apro il telefono netantissime. So chi sono, non c’è nessun problema. Sono felice di essere qua, la società mi sostiene quindi mi faccio solo una risata nel leggere questesui social». L'articolo proviene da Calcio News 24.

