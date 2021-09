Donnarumma, il grande estimatore Guardiola porta bene: ora è ufficiale (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva una buona notizia per Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan avrà finalmente la sua occasione, adesso è ufficiale. E’ finalmente arrivato il momento di Gigio Donnarumma. Il portiere campione d’Europa, infatti, ha finalmente trovato la titolarità dopo tante settimane di attesa. Per la prima volta, con la maglia del Paris Saint Germain, l’ex giocatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva una buona notizia per Gianluigi. L’ex portiere del Milan avrà finalmente la sua occasione, adesso è. E’ finalmente arrivato il momento di Gigio. Il portiere campione d’Europa, infatti, ha finalmente trovato la titolarità dopo tante settimane di attesa. Per la prima volta, con la maglia del Paris Saint Germain, l’ex giocatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Carmine19429534 : @FrancescoOrdine Donnarumma è sicuramente un grande Portiere,ma se segue i soldi e non la passione deve mettere in… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Donnarumma difficilmente troverà posto domani sera in Champions contro il Manchester City. Pochettino glissa: 'Tutti i gran… - msn_italia : 'Un grande portiere deve...': la frase che gela Donnarumma - morettweet : RT @ilgiornale: Donnarumma difficilmente troverà posto domani sera in Champions contro il Manchester City. Pochettino glissa: 'Tutti i gran… - ilgiornale : Donnarumma difficilmente troverà posto domani sera in Champions contro il Manchester City. Pochettino glissa: 'Tutt… -