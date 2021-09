Donnarumma e l’esordio in Champions: “Lo sognavo così e si è realizzato. Una gioia immensa” (Di martedì 28 settembre 2021) Esordio in Champions con successo per Gianluigi Donnarumma, ecco le parole del portiere campano del PSG ai microfoni di Sky Sport: “sognavo un esordio così, si è realizzato. E’ stata una grandissima partita, una gioia immensa, ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, non è stato un periodo facile ma ne sono uscito perché ho una famiglia incredibile. Ero sereno, sapevo che questo momento sarebbe arrivato e me lo sarei goduto con loro. Giocare con questi campioni è fantastico, ti aiutano e ti fanno crescere: complimenti anche a Messi per il primo gol con questa maglia, su di lui non c’è nulla da dire”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Esordio incon successo per Gianluigi, ecco le parole del portiere campano del PSG ai microfoni di Sky Sport: “un esordio, si è. E’ stata una grandissima partita, una, ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, non è stato un periodo facile ma ne sono uscito perché ho una famiglia incredibile. Ero sereno, sapevo che questo momento sarebbe arrivato e me lo sarei goduto con loro. Giocare con questi campioni è fantastico, ti aiutano e ti fanno crescere: complimenti anche a Messi per il primo gol con questa maglia, su di lui non c’è nulla da dire”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

