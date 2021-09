DON MATTEO | GIANCARLO MAGALLI È IL NUOVO VESCOVO SARÀ IL CONSIGLIERE DI RAOUL BOVA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 28 settembre 2021)fa parlare di sé anche quando non è in onda. Lasciati I Fatti Vostri e in attesa delquiz nel pomeriggio di Rai2, il conduttore è stato indirettamente tra i protagonisti dell’ultimo serale del GF Vip, complice una foto con Sonia Bruganelli che ha fatto irritare Adriana Volpe. Oggi arriva la notizia dell’ingresso dinella nuova stagione di Don. La presenza dicome guest star nei panni deldi Spoleto girava da qualche settimana e oggi viene confermata da Tv Sorrisi e Canzoni nel corso dell’intervista a, che dalla quinta puntataDon Massimo, ilprotagonista della serie cult di Rai1 e successore di Terence Hill, in uscita nella ...