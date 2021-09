Don Matteo 13 | Raoul Bova parla del rapporto con Terence Hill e non solo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 settembre 2021) In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni,si è raccontato, svelando qualcosa in più del suo personaggio e nonè alle prese con un nuovo impegno lavorativo. Come si annuncia da settimane, l’attore sarà nella tredicesima stagione di Don. Per unche lascia, c’è unche arriva. Mentre è intento con le riprese sul set di Donha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e canzoni dove ha raccontato delcone ha svelato qualche dettaglio in più su Don Massimo, la new entry della fiction. “Io non la penso come ...