(Di martedì 28 settembre 2021) MILANO – Il prossimo 3su Rai 3ladi “Cheche fa”. Confermata anche per quest’anno la squadra che affiancherà il conduttore Fabio Fazio alla guida della sua trasmissione: parliamo, naturalmente, di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Conto alla rovescia, dunque, per il ritorno di questo consueto appuntamento dellasera. In ogni puntata si alterneranno tra loro ospiti della politica e del mondo dello spettacolo intervistati da Fazio. Poi si ride con la satira della Littizzetto. L'articolo L'Opinionista.

chetempochefa : Domenica = #CTCF ?? Manca una sola settimana: vi aspettiamo domenica 3 ottobre su @RaiTre per un'altra grande stagi… - programmitvoggi : Domenica 3 ottobre su Rai 3 comincia la nuova stagione di "Che tempo che fa"

L'amore?oltre le catene : è il nuovo progetto che la Caritas diocesana di Spoleto - Norcia promuove a favore dei detenuti in collaborazione con la Casa di reclusione di Spoleto., in tutte le parrocchie dell'Archidiocesi si terrà una raccolta straordinaria di prodotti per l'igiene del corpo (bagnoschiuma, shampoo, sapone liquido ecc?), indumenti sportivi e ...Poco più di otto mesi fa,17, si chiudeva la prima edizione del festival culturale Sconfinare: tre giorni densi di appuntamenti a cavallo fra musica, cinema, teatro, letteratura e ...Domenica 3 ottobre evento al Giardino Botanico “Dina Bellotti” di Alessandria, in via Monteverde 24. si terrà "Poeti Verdi", una passeggiata itinerante letteraria con concerto finale a cura del trio S ...MILANO - Il prossimo 3 ottobre su Rai 3 comincia la nuova stagione di “Che tempo che fa”. Confermata anche per quest'anno la squadra che affiancherà il ...