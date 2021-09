Disservizi DAZN, dura lettera della Lega: «Garantire servizio di qualità» (Di martedì 28 settembre 2021) La Lega Serie A ha inviato una dura lettera di protesta a DAZN per i continui Disservizi Dopo i continui Disservizi di DAZN, scende in campo anche la Lega Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, i vertici del nostro calcio hanno inviato una dura lettera all’emittente chiedendo di Garantire un servizio di qualità così come previsto dal bando e nell’interesse dei consumatori. I presidenti dei club sono preoccupati, anche perché cominciano ad esserci problemi con gli sponsor che vedono la loro visibilità ridotta a causa delle continue disconnessioni. L’a.d. della Lega Luigi De Siervo, inoltre, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) LaSerie A ha inviato unadi protesta aper i continuiDopo i continuidi, scende in campo anche laSerie A. Secondo quanto riportato dal CorriereSera, infatti, i vertici del nostro calcio hanno inviato unaall’emittente chiedendo diundicosì come previsto dal bando e nell’interesse dei consumatori. I presidenti dei club sono preoccupati, anche perché cominciano ad esserci problemi con gli sponsor che vedono la loro visibilità ridotta a causa delle continue disconnessioni. L’a.d.Luigi De Siervo, inoltre, ...

