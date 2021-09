Dispersi nelle Gole di San Venanzio, due turisti tratti in salvo dopo ore di ricerca (Di martedì 28 settembre 2021) L'Aquila - Una coppia di turisti polacchi, un uomo e una donna settantenni, ha fatto perdere le loro tracce intorno alle ore 20,00 di ieri. I due si erano incamminati per una passeggiata lungo le Gole di San Venanzio, nel territorio comunale di Raiano, affaticati e mal equipaggiati, al calare della notte hanno perso l’orientamento. Grazie ad un messaggio telefonico inviato a una conoscente, è stato possibile chiedere aiuto. Il dispositivo di soccorso, attivato dalla Prefettura alle ore 21,00, coordinato dai Vigili del fuoco, presenti sul posto con gli uomini del distaccamento di Sulmona e quelli del distaccamento volontario di Popoli. Hanno partecipato alle operazioni anche i Carabinieri della locale stazione, il personale del CNSAS (Corpo Nazionale Socc. Alpino e Speleologico), sanitario del 118 e volontari. La coppia è stata ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 28 settembre 2021) L'Aquila - Una coppia dipolacchi, un uomo e una donna settantenni, ha fatto perdere le loro tracce intorno alle ore 20,00 di ieri. I due si erano incamminati per una passeggiata lungo ledi San, nel territorio comunale di Raiano, affaticati e mal equipaggiati, al calare della notte hanno perso l’orientamento. Grazie ad un messaggio telefonico inviato a una conoscente, è stato possibile chiedere aiuto. Il dispositivo di soccorso, attivato dalla Prefettura alle ore 21,00, coordinato dai Vigili del fuoco, presenti sul posto con gli uomini del distaccamento di Sulmona e quelli del distaccamento volontario di Popoli. Hanno partecipato alle operazioni anche i Carabinieri della locale stazione, il personale del CNSAS (Corpo Nazionale Socc. Alpino e Speleologico), sanitario del 118 e volontari. La coppia è stata ...

